‘Hatay, umudun filizlendiği çiçek oldu’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'da hazırlıkları yerinde inceledi. Kentte yapımı süren caddeleri gezen Bakan Kurum'a vatandaşlar çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi. Kurum, kendisine nergis hediye eden bir vatandaşın "Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici" sözleri üzerine, "Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu" yanıtını verdi.