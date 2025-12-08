İmamoğlu duruşmasında ses kaydı alanlara soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yargılandığı sırada ses kaydı alıp yayan sorumlulara yönelik re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır"