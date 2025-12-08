Köy evlerinde yaşam başladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı fay hattı üzerinde bulunan Tevekkeli Mahallesi, TOKİ tarafından güvenli zeminde yeniden inşa edildi. Mahallenin üst kısmında yer alan Koç Dağı eteklerindeki sağlam kayalık zeminde 57 köy tipi deprem konutu inşa edildi. Tamamlanan konutların anahtarları afetzedelere teslim edildi. Vatandaşlar, kışı sıcak ve güvenli evlerinde geçirecek. Modern yapısıyla dikkat çeken, 110 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 planlı köy evleri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yerleşim alanı, bölge halkı için güvenli ve modern bir yaşam alanı sağladı.