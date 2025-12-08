Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştireceği kritik görüşmeler için dün akşam Türkiye'ye geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na katılacağını bildirdi. Duran ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.