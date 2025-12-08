SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sahte diploma davası ertelendi

Son dakika haberi... Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı. Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlanmış ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talebiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu, bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.