’Türkiye devreye girmeseydi bu noktada olmazdık’

ABD'ninAnkara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forum kapsamında düzenlenen "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" panelinde konuştu. Gerçekleşen en büyük şeyin, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamak olduğunu söyleyen Barrack, Hamas ile İsrail arasında ateşkese varılmasında Türkiye'nin rolüne dikkati çekerek, "Hamas ile diyaloğu sürdürmekle eleştirilen Türkiye devreye girmeseydi, bugün bulunduğumuz noktada olmazdık" dedi.