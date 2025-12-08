Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünün ardından iki ülke arasında farklı alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Programın sonrasında Erdoğan ile Orban'ın huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.
Bu kapsamda iki ülke arasındaki "TVF Uluslararası Yatırımlar AŞ ile 4iG Public Limited Company Arasında Stratejik İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na Türkiye Varlık Fonu Yönetimi adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut ile 4iG Public Limited Company adına 4iG Yönetim Kurulu Başkanı Gellert Zoltan Jaszaı imza attı.
"Türkiye Varlık Fonu ile National Capital Holding Plc Arasında Stratejik İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ermut ile National Capital Holding Plc adına Macaristan Milli Ekonomi Bakanı Marton Nagy imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Bıro, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi Arasında Dezenformasyonla Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.