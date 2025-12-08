Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Hanko, "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, İnovasyon Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Niyet Beyanı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi, Yenilik ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Budapeşte Başkent Hükümet Ofisi Metroloji ve Teknik Denetim Dairesi Arasında Metroloji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Kacır ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjerto tarafından imzalandı.