Türkiye’nin geldiği nokta ileride anlaşılacak

Girişimci İşadamları Vakfı'nca (GİV) düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması-Fikirden Girişime 2025 ve 12. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni, Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini, bu kadar hızlı büyüyemediğimiz, ekonominin katlanarak gitmediği zamanlarda anlayacağız. Ne zamanlar yaşamışız, ne kadar hızlı büyümüşüz, ne kadar hızlı gelişmişiz?

İnsanımıza nasıl yatırım yapmışız? Eğitim, sağlık. Bugün Türkiye sağlık sistemi itibarıyla bu milli gelir düzeyinde dünyada en mükemmel sağlık hizmetini veren ülkedir.

Türkiye'de devlet, Cumhurbaşkanımızın özel hassasiyeti sayesinde bunu başarmıştır. Türkiye'de son 23 yılda yapılan yatırımlara baktığımız zaman ya devlet eliyle yapılmış ya da devlet teşvikleri kadar yapılmış. Onun ötesinde yapan varsa yoksa bizim KOBİ'lerimiz, Anadolu kaplanlarımız.

Yani büyük sermaye maalesef biriktirdiği parayı biriktirmeye devam ediyor. Asrın felaketi olduğunda TÜSİAD neredeydi? TÜSİAD çıkıp da 'Biz de şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz' diyemez miydi? Ne oldu, biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Bu arada Bilal Erdoğan, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kıbrıs Çalıştayı'na da katıldı. Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından önemine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: "İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar. İsrail'in gözü oranın üzerinde. Çünkü İsrail'in güvenliği için de stratejik konumda olduğunu düşünüyorlar. Bugün zaten bölgemizdeki en büyük stratejik tehdit İsrail'in ta kendisidir. Etrafındaki ülkelerin hiçbirisinde istikrar olmasını istemez. Hiçbirisinin müreffeh olmasını, güçlenmesini istemez."