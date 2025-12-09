20 tutuklama, 19 adli kontrol kararı

Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli dün adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin 29 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep edildi. Mahkemede ifade veren Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, Ahmet Okatan, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Allasane Ndao, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakem Zorbay Küçük ile 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.