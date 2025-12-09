AK Parti MYK’da gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Yılın son MYK'sı olması nedeniyle toplantının gündemi hayli yoğun olacak. Toplantının en kritik başlığı, hükümetin uzun vadeli güvenlik stratejisinin temelini oluşturan "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. MYK'da yurtiçi gündemi doğrudan etkileyen sosyal ve ekonomik başlıklar da masada olacak. Enflasyonla mücadele, ücret politikaları, dar ve orta gelirliye yönelik destekler ile 2025 bütçesinin sahaya yansımaları değerlendirilecek. Bu kapsamda milyonların yakından takip ettiği ve bu hafta görüşmelerine başlanacak asgari ücret konusu da MYK'da önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Ayrıca deprem bölgesindeki konut teslim takvimi, altyapı yatırımları ve şehirlerin yeniden imarı da toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Doğum izni ve aileyi güçlendirme paketi de MYK'nın gündem maddeleri arasında yer alacak.