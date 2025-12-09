Bakan Bak, şampiyon sporcular ve anneleriyle buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, dünya gönüllüler günü kapsamında "Şampiyonların Gönüllüleri" sloganıyla düzenlenen aile ve spor temalı programa katıldı.

Bakanlık Konferans Salonundaki organizasyonda milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk ile annesi İkbal Öztürk, milli halterci Muhammed Furkan Özbek ile annesi Firdevs Özbek, milli atıcı Şevval İlayda Tarhan ile annesi Emel Elmas Tarhan ve gönüllü gençler ile sporcular katıldı. Programda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ile Doç. Dr. Safa Koçoğlu da yer aldı.

Programdaki konuşmasında karşılıksız iyilik yapan, gönüllülük ruhunu her daim yaşatan herkese teşekkür eden bakan Bak, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

AİLENİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Anne ile sporcu arasındaki gönüllülük ilişkisini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Bak, "Bütün anneleri tebrik ediyorum. Çok güzel şeyler ifade ettiler. Annenin evladına olan duygularını onunla beraber yaşadıklarını hepiniz gördünüz. Gönüllük ateşi çok önemli. İçimizdeki iyilik ateşini yakmamız lazım. Bir genç çevresindeki kişilere iyilik yapmayı kendine görev saymalı. Sizden yardım bekleyen bir kişiye arkanızı asla dönmeyin. Annelerimiz ülkemizin gururu olan sporculara nasıl baktıklarını, duygularını anlattılar. Güzel anlatımlar. Çocuklarını spora nasıl yönlendirdiklerini, sporda yaşadıkları süreçleri birlikte nasıl paylaştıklarını, oradaki heyecanlarını oradaki tecrübelerini paylaştılar ve güzel bir diyalog oluştu. Ailenin rolü çok önemli. Aile sporcu için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, "Ailelerimizde müthiş bir doğallık, müthiş bir samimiyet, 'ince ruh' var. Bu doğallık çok güzel bir şey çok rafine. Siz de annelerinizle ilişkilerinizde böyle olun. Bu güzel doğal ortam için annelerimize teşekkür ediyoruz. Bütün gençlerimize söylüyoruz; annenizden utanmayın ailenizle gurur duyun. Aile her şeydir." dedi.

"GÖNÜLLÜYÜZBİZ" PLATFORMUNA ÜYE OLMANIZI BEKLİYORUZ"

Bakanlığık olarak gönüllük çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"GönüllüyüzBiz platformu çerçevesinde hem lise öğrencilerimizle hem üniversite öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda gönüllü ışığını, iyiliğin ışığını yakmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde sporcularımız bayrağımızı göndere çektirirken müthiş bir gurur duyuyoruz. Ülkemizde bizim yönettiğimiz 559 gençlik merkezi ile 378 genç ofisle 43 gençlik kampında ve yaklaşık 880 yurdumuzda gönüllülük çalışmalarını sürdürüyoruz. Yine genç ofislerimizdeki çalışmalarda yaptığımız bugün üniversitelerde 2020-2021 yılından itibaren gönüllülük çalışmaları dersleri veriliyor. Üniversitedeki gençlerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz. Çalışmaların meyvelerini 6 şubat depreminde gördük. Sahada yine bizim gençlerimiz vardı. Asrın felaketinde gençlerimiz vardı."

Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine, engelli bireylere yardım etmenin görev olduğunu vurgulayan Bak, "İçimizdeki iyilik ateşini yakmazsak topluma faydalı olamayız. "GönüllüyüzBiz" platformuna üye olmanızı bekliyoruz. Hedefimiz üniversitede verilen dersler ile birlikte milyonları aşmak. "Damla Gönüllük Hareketi" var. Zaman zaman köylere gidiliyor, köy okulları temizleniyor, boyanıyor. Kimi zaman aktivite yapılıyor kimi zaman çevreye duyarlı etkinlikler yapılıyor. Çünkü biz toplumun bir parçasıyız bunları öğrenmek zorundayız." değerlendirmelerinde bulundu.

ŞAMPİYON SPORCULARIN ANNELERİNİN GÖRÜŞLERİ

Milli sporcular Ali Öztürk, Şevval İlayda Tarhan ve Muhammed Furkan Özbek, elde ettikleri başarılarda gizli kahramanların anneleri olduğunu ifade ettiler.

Sporcuların ardından konuşan anneler, çocuklarının spora yönlendirilmesinden başarı kazanmalarına kadar yaşadıklarını anlattı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in annesi Firdevs Özbek, "Hazırlanması ağırdı. Bazen stresli, bazen de öfkeli oluyor. Ama biz hiçbir zaman ona olumsuz bir şey yansıtmayız. Başarısız olduğu zamanlarda oldu. O zamanlarda da iyi dileklerimizi iletiriz. Olacak oğlum, sen azimlisin her zaman başarı olmayabilir ama çok çalışıyorsun çok akıllı ve çok hırslısın derim. Gerçekten çok hırslı ve azimli. Onun olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum." dedi.

Milli paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk'ün annesi İkbal Öztürk, "Çok zorlu süreçlerden geçtik, kamplara gittiklerinde onların özlemi oluyor. Bazı zamanlar biz de kamplara gidiyoruz onları görebilmek için. Yurt dışına gittiklerinde telefonla görüşüyoruz. Derece yaptıklarını öğrendiğim zamanki o duyguyu anlatamam." ifadelerini kullandı.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın annesi Emel Elmas Tarhan, "Psikolojik olarak destek olmak zorundayız. Moral vermeliyiz. O bizim her zaman gurur duyduğumuz evladımız. Başarabileceğini biliyoruz. Çok daha iyi yerlere gelecek inşallah. En büyük gönüllülük evlat, aile ve toplum." değerlendirmesini yaptı.