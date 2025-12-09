Dışişleri’nden İsrail’in UNRWA merkezi baskınına tepki: “Uluslararası toplumun caydırıcı tedbir alması gerek”

⁠UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi. İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor. Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.