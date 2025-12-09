Dolmabahçe’de Türk zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. İki lider basın toplantısında konuştu.

Enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik. Macaristan ile 6 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunu 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık.

İŞBİRLİĞİ ARTIRILIYOR

Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime kadar münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve savunma bakanlarımız ile istihbarat ve savunma sanayii başkanlarımız evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.

Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayii işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekâdan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik.

AB ÜYELİĞİ İÇİN KATKI

Bugün ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkân verecek ortak planlama grubunun dışişleri bakanlarımızın ortaklığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı ilişkilerimizin boyutunu göstermesi bakımından anlamlı buluyorum.

Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın yapıcı katkılarını sürdüreceğine eminiz.

Ukrayna konusunda en başından bu yana adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN: ERDOĞAN YENİ DÜNYA İÇİN TARİHİ PENCERE AÇTI

Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan, öne çıkan ve güçlenen dünya olarak Türk dünyasını görüyorum. Erdoğan, Türk dünyası vizyonuyla yeni bir dünya için tarihi bir pencere açtı. Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm; Türk Yüzyılı. Türk dünyasıyla bağlarımızı güçlendiriyoruz. Rusya- Ukrayna konusundaki çabalarından dolayı Erdoğan'ı takdir ediyoruz.

TÜRKİYE-MACARİSTAN ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul'da "Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro ve Milli Ekonomi Bakanlığı'nda Savunma Sanayiinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richard Szabados katıldı.