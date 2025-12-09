Silivri’de Türkiye’nin en büyük duruşma salonu inşa ediliyor

İstanbul'da Barış Boyun ve Daltonlar gibi çok sanıklı organize suç davalarının artmasıyla Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içinde mega bir duruşma salonu kuruluyor. 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişilik kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yargılama alanı olacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Doç. Dr. Barış Duman'ın göreve geldikten sonra mevcut salonları inceleyerek hazırladığı rapor üzerine 7 Kasım'da Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleksin inşasına başlandı.

Salon; 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 500 jandarma görev yapacak, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak. Komplekste ayrı yemekhaneler, geniş çalışma alanları ve dijital erişim altyapısı bulunacak. Hızlandırılmış programa göre yapının 60-120 gün içinde teslim edilmesi ve Türkiye'nin toplu yargılamalarda yeni standart belirlemesi hedefleniyor.