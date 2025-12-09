Silivri’de Türkiye’nin en büyük duruşma salonu inşa ediliyor

Doç. Dr. Barış Duman'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından geçen iki aylık süreçte defalarca Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine giderek mevcut salonları incelediği, fiziki kapasite ve güvenlik sorunlarını teknik rapor hâline getirdiği öğrenildi. Duman'ın bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile birçok kez bir araya gelerek yeni salon ihtiyacını detaylı biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.

"SALONLAR ZAMAN ZAMAN İHTİYACA YANIT VERMİYOR"

Barış Duman'ın hazırladığı raporun ardından 7 Kasım'da Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki mevcut duruşma salonlarının İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerinin tutuklu ve çok sanıklı yargılamalarında zaman zaman ihtiyaca yanıt vermediği vurgulanarak yeni duruşma salonları yapılması talep edildi. Talebin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alana sahip dev bir kompleksin yapımına başlandı. Kompleksin merkezinde 81 m x 40 m ölçülerinde, 3 bin 240 metrekare büyüklüğünde tek parça bir duruşma salonu yer alıyor. Salon, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yargılama alanı olacak.

500 JANDARMA İLE ÇOK KATMANLI GÜVENLİK

Yeni salon; 555 sanık, bin 268 avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede tasarlandı. Oturma düzeni, yüzlerce üyeye sahip organize suç yapılarının yargılamalarına uygun şekilde planlandı. Duruşma günlerinde salonun içi ve dışı 500 jandarma personeli tarafından kontrol edilecek. Güvenlik koridorları, ring alanları ve devriye hatları çok sanıklı davalara göre yeniden yapılandırıldı.

YER ALTI TÜNELLİ GÜZERGÂHLA TEMASSIZ SANIK TRANSFERİ

Sanıkların salona alınmasında Türkiye'de ilk kez bu ölçekte bir sistem kullanılacak. Cezaevi nakil araçları sanıkları yapının dış kısmına kadar getirecek; buradan yer altına inşa edilen tünel sistemiyle sanıklar hiçbir temas olmadan doğrudan duruşma salonuna çıkarılacak. Kompleks içinde geniş kalem odaları, hâkim ve savcılara özel çalışma alanları, teknik operasyon birimleri ve iki ayrı yemekhane bulunuyor. Yemekhanelerden biri sanıklara, diğeri resmi görevlilere ayrıldı.

TOKİ İNŞAATI YÖNETİYOR

Mega projenin tüm inşaat sürecini TOKİ Başkanlığı yürütüyor. Hızlandırılmış çalışma programına göre dev salonun 60 ile 120 gün arasında teslim edilmesi bekleniyor. Yapı; akustik izolasyonu, yüksek kapasiteli havalandırması, çok kanallı ses–görüntü kaydı ve avukatların elektronik dosyalara eş zamanlı erişebileceği dijital altyapısıyla Türkiye'nin yargılama standartlarını tamamen değiştirecek.

TÜRKİYE'NİN YENİ YARGILAMA STANDARDI

Silivri'de yükselen bu mega salon, çok sanıklı dosyaların artan yüküne cevap verecek şekilde tasarlandı. Proje tamamlandığında Türkiye, toplu yargılamalarda ulaştığı en modern yargılama altyapısına sahip olacak.