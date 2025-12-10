Hakikatin ışığı karanlığı aydınlatacak

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programında konuştu:

Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz çok üzülerek ifade ediyorum ki hayata, insanlığa gönül koyarak veda ettiler. O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır.

İsrail ve onların enformasyon şiddetine ortak olan medya kuruluşlarıyla dünya kamuoyu defalarca manipüle edildi. Ne acı ki, dünyanın birçok yerinde bu yalanlara inanarak soykırıma alkış tutanlar oldu. Artık demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin, ötekileştirilenler söz konusu olduğunda yalnızca bir tekerlemeden ibaret olduğunu biliyoruz.

İnanıyorum ki biz hakikatin ışığını yansıttıkça bugün Gazze'nin üstüne çöken karanlık, yarın insanlığın topyekûn direnişiyle inşallah aydınlığa dönüşecektir.

Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra Filistinli yönetmen Basel Adra'yı da misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belgeseliniz, Filistin davası gibi kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı acılara ve onurlu Filistin halkının direniş mücadelesine tercüman oldu. Azminizden ve cesaretinizden dolayı sizi ve ekip arkadaşlarınızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum.

GAZZE ŞEHİTLERİ İÇİN FATİHA OKUNDU

Emine Erdoğan, İsrail'in 2 yılda yaklaşık 300 gazeteciyi katlettiğini, bunların 37'sinin kadın olduğunu anımsatarak "Bu cesur kadınlardan biri Selma Muheymer'di. Oğlu, annesi, babası ve 4 kardeşiyle acımasızca öldürüldü. Selma sosyal medyada son paylaşımında 'Biz yok olursak dua bizi bir arada tutar' demişti. Şimdi gelin, vasiyeti yerine getirelim ve şehit kardeşlerimizin ruhları için bir Fatiha okuyalım" dedi. Emine Erdoğan duanın ardından 'Filistin'den bahsetmek bizler için böyle derin bir kalp yarasıdır' derken duygulandı.

BATI MEDYASI GERÇEĞİ MANİPÜLE EDİYOR Filistinli gazeteci, aktivist ve Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra: Gerçekle mücadele etmek, İsrail işgal güçlerinin politikası. Batı medyası da bu politikalara hizmet ediyor, gerçeği sürekli manipüle ediyor. Dünyaya gerçeği anlatmak için canımızı ortaya koyuyoruz.