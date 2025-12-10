İki şehit babası oğullarının adını yaşatıyor

2016'da Beşiktaş Stadyumu yakınlarında çevik kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen ve 47 kişinin şehit olduğu hain saldırının üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen acı hâlâ taze. Saldırıda şehit düşen Konyalı polis memurları Metin Düzgün ve Emre Horoz'un aileleri, kaybettikleri evlatlarının adını yaşatmak için yıllardır büyük bir çaba gösteriyor.

Şehit Metin Düzgün'ün babası Harun Düzgün, oğlunun şehitlik tazminatıyla altı yıl önce bir Kuran kursu inşa etti ve aynı parayla üniversite öğrencilerine burs vermeyi sürdürüyor.

Oğlu adına yapılan her hayır işinin onun hatırasını diri tuttuğunu söyleyen Düzgün, acının zamanla azalmadığını, sadece kabullenildiğini ifade ediyor. Şehit Emre Horoz'un babası Mustafa Horoz ise beş yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullara kütüphaneler kuruyor ve bu kütüphanelere şehitlerin adını veriyor.

Şu ana kadar Konya, Manisa, Erzurum, Samsun ve Hakkâri'de toplam otuz üç kütüphane kuran Horoz, yeni kütüphaneler için hazırlıklarını sürdürüyor. Şehitlerin adının unutulmaması için mücadele ettiğini belirten Horoz, onların milletin kalbinde ebediyen yaşayacağını vurguluyor.