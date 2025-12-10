İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan yaklaşık 33 bin işçi, maaşlarının eksik yatırılmasına tepki göstererek başlattıkları eylemi ikinci gün de sürdürdü. İzelman, İzenerji, İzfaş, İztek ve Ege Şehir Planlama çalışanları, önceki gün başlattıkları çıplak ayaklı yürüyüşün ardından dün ayakkabılarıyla Basmane'den belediye hizmet binasına yürüdü. Eyleme, işten çıkarılan 350 işçi de katıldı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, basın açıklamasında maaş ve sosyal hak ödemelerindeki aksaklıklara dikkat çekerek, "350 arkadaşımızın işine iade edilmesini ve alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz. Amacımız kavga değil, işimizi yapmak ve haklarımızı almak. İşimiz, aşımız bizim onurumuzdur" dedi.

MÜZAKEREYE AÇIĞIZ

Gül, işçilerin gece gündüz müzakereye açık olduğunu ancak somut adım atılmadığı sürece eylemlerin süreceğini vurguladı. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylem takvimlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti. İzmir halkı, belediye ve işçiler arasındaki krizin çözülmesini ve hizmetlerin aksamasının önlenmesini bekliyor.