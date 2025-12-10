Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Eski CHP Serik ilçe başkanına ev hapsi kararı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında alınan eski CHP İlçe Başkanı Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ç. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanlığı yapan S.Ç, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında bir esnaftan 80 bin lira istediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.