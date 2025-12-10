Sanal bahisle tavizsiz mücadele edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında ele alınan konulara dair basın toplantısı düzenledi. İşte Çelik'in açıklamaları:

Sanal bahis ve kumar meselesi bir pandemi halini almış durumda. Ülkemiz de bundan etkileniyor. Hatta bazı aile facialarının, intiharların arkasında bu ve benzeri yanlışların olduğunu tespit ediyoruz. Bir eylem planımız var. En güçlü şekilde ve tavizsiz mücadele edeceğiz.

Suriye'nin birliğini koruması son derece önemli. Suriye'de SDG, 10 Mart anlaşmasına uymalı ve silah bırakmalı.

Terörsüz Türkiye için işleyen bir yol haritası var. Ana omurgasını terör örgütünün feshi ve silah bırakmasının tam anlamıyla gerçekleşmesi oluşturuyor. Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Avrupa'da silahlı güçleri ve propaganda yapıları sona ermeli. Teyit mekanizması TSK ve MİT sahayı taramakta.