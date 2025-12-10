Şehit özel harekât polisine son veda

Şehit polis memuru Emre Albayrak (27), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Özel Harekât Polisi Emre Albayrak, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis için tören öncesinde Ladik ilçesi Arnavutlar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin tabutu başında gözyaşı döken yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, askeri yetkililer, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi İrem Albayrak, annesi, babası ve kardeşleri tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Ayrıca 2011 yılında Tunceli'deki saldırıda gazi olan amca Şaban Albayrak tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Özel Harekât Polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 5'e çıktı. Ramazan A.'nın eşi Rabia A. babası Cemal A. ile annesi Bedriye A., kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A. da gözaltına alındı. Ramazan A.'nın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm'lik sarı kılıç ve karambit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi. Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi.