İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizin anısına özel bir video klip yayınladı.

İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından hazırlanan duygu yüklü video klipte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Beşiktaş Şehitler Anıtı ve farklı noktalarda çekilmiş özel görüntülere yer verildi.

Klipte kahraman şehitlerimizin isimleri tek tek okundu ve polisler "Şehit TİM 47 burda" diye bağırdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız. TİM 47 ölümsüzdür. Adınız dilimizde, hatıranız kalbimizde" notuyla paylaşılan video çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı ve beğeni topladı.