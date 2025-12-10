Trump: Erdoğan güçlü bir ülke inşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, Politico gazetesine verdiği mülakatta dünya gündemine ve iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Trump, Başkan Erdoğan'ın güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın dostu olduğunu belirten Trump, Avrupalı liderlerin bazı durumlarda Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden ricada bulunduğunu kaydetti. Trump, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan ile bir sorunları olduğunda, onunla konuşamadıkları için benim kendisini aramamı istiyorlar" dedi. Başkan Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti" ifadesini kullandı. ABD ekonomisi için "Tam bir karmaşa devraldım. Ben göreve geldiğimde fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Fiyatlar önemli ölçüde düşüyor" ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gidişatın iyi olmadığını söyleyerek, Ukrayna'da seçim zamanının geldiğini, savaş "bahane edilerek" seçim yapılmadığını savundu. "Avrupa'da iyi liderleri ve kötü liderleri biliyorum. Akıllı liderleri ve aptal liderleri biliyorum" diyen Trump, "Bence (Putin) zayıf bir Avrupa görmek istiyor ve dürüst olmak gerekirse, bunu elde ediyor" diye konuştu. Trump, "Venezuela'da Amerikan askerleri görecek miyiz?" sorusuna cevaben "Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.