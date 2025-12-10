Ünlülere uyuşturucu operasyonunda son dalga

Ünlülere yönelik uşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri ve yeni bilgiler doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda Ersoy ile birlikte Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmet Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmeni görevinden alındığı belirtildi. Soruşturmada televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.