Gazeteci Abunima SABAH’a anlattı: Kardeşinin cenazesini sırt çantasında taşıyan çocukları gördüm

Gazze'nin sesini 2 ay boyunca TRT Arabi için dünyaya duyuran kadın gazeteci Somaya M.A. Abunima tanıklıklarını SABAH'a anlattı. Önceki gün Emine Erdoğan'ın katıldığı "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Paneli"ne de katılan kadın gazetecinin anlattıkları yürekleri dağlıyor:

Saldırılarda ailemden 8 kişiyi kaybettim. Neredeyse bir yıl geçti ve çocuklarımla göz teması kurma yeteneğim kalmadı. Yüzlerine her baktığımda, İsrail işgali tarafından şehit edilen ölü çocukların yüzlerini hatırlıyorum. Onları unutamam.

SIRT ÇANTASINDA TAŞINAN BEBEK CESETLERİ UNUTULMAZ İZ BIRAKTI: Gerçekten de çocukların parçalara ayrıldığını gördük. Bir tanesi, gözlerimin önünde sırt çantasında parçalara ayrılmış kardeşini taşıyordu. Bir keresinde canlı bir podcast yayınındaydım, bir baba bir yaşındaki ölü bebeğini kucağında tutuyordu ve bana 'Dünyaya bebeklerimizi gösterin' diye haykırdı. Bu ağır tanıklıklar ruhumda yaralar açtı. Yaşadığım travmanın etkisinden kurtulamadım.