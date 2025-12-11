Milletvekili Kaplan: “Türkiye dijital çağın liderliğine yürüyor”

Kaplan, haberleşme teknolojilerinin uzun yıllar yalnızca telefon iletişimiyle sınırlı olduğunu ancak son otuz yılda yaşanan hızlı gelişmelerin hem dünyada hem Türkiye'de hayatın tümünü etkileyen köklü bir dönüşüm yarattığını ifade etti. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve fiber-genişbant internet altyapısının güçlenmesiyle eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar birçok alanda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dijital dönüşümde yön belirleyen ülkeler arasında yer alma hedefi olduğunu belirten Kaplan, 16 Ekim 2025'te yapılan 5G ihalesinin ardından 1 Nisan 2026'da ülke genelinde 5G hizmetlerinin fiilen başladığını hatırlattı. Kaplan, 5G'nin akıllı şehirlerden otonom araçlara, sanayiden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar birçok alanda Türkiye'ye büyük ivme kazandırdığını dile getirdi.

Elektronik haberleşme sektörünün 2024 yılında yüzde 53 büyüyerek 1,2 trilyon TL'lik hacme ulaştığını söyleyen Kaplan, fiber ağ uzunluğunun 536 bin kilometreyi, genişbant abone sayısının 97,4 milyonu, fiber abone sayısının ise 8,7 milyonu geçtiğini belirtti. Konuşmasında Kırıkkale'deki dijital dönüşüme de dikkat çeken Kaplan, şehirde fiber altyapının 3.122 kilometreye ulaştığını, genişbant abone sayısının 288 bine, mobil abone sayısının ise 247 bine yükseldiğini ifade etti. Kaplan, bu gelişmenin üniversite gençliğine, kamu kurumlarına ve sanayi bölgelerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan insan kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında BTK Akademi'nin kritik bir rol üstlendiğini belirten Kaplan, platformun 2,8 milyon kullanıcıya, 326 eğitim başlığına ve 164 bin dakikayı aşan çevrim içi içeriğe ulaştığını ifade etti. Akademinin gençleri yapay zekâ, siber güvenlik, veri bilimi ve yazılım gibi alanlarda dünya ile eş zamanlı şekilde yetiştirdiğini dile getirdi.

Kaplan, Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesinin de güçlendiğini belirterek USOM ve SOME yapılanmasıyla 2.381 SOME'nin aktif olduğunu, 8.291 uzmanın görev yaptığını, 2025 yılında kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı ile kapasitenin çok daha ileri bir seviyeye taşındığını söyledi. Kırsal alanlara iletişim hizmeti ulaştırılmasında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Kaplan, Türksat iş birliğiyle 889 köye 2G–4.5G, 156 yerleşim yerine ise uydu üzerinden 4.5G erişimi sağlandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Kaplan, BTK bütçesinin yalnızca bir kurum bütçesi olmadığını, Türkiye'nin dijital istikbâline yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını belirterek bütçenin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na dijital dönüşüm sürecine sundukları katkılar için teşekkür etti.