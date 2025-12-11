Orgeneral Bayraktaroğlu’nun yurtdışı temasları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu dün Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bayraktaroğlu, Riyad'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Paylaşımda, törene ilişkin görüntüler de yer aldı.