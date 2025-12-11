Son dakika: İmralı heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek
DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
DEM Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir." ifadesi kullanıldı.