Ünlüler operasyonu derinleşiyor: Mahzen Medya sahibi Tolga Aykut gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı olarak yürütülen ve magazin dünyasının önde gelen isimlerini hedef alan soruşturma, Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut'un gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hazırlanan dosya kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi olduğu belirtilen Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı. Aykut'un gözaltı işleminin, başta ünlülere yönelik düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonu olmak üzere, birbiriyle bağlantılı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

ERSOY'UN ARDINDAN YENİ GÖZALTI

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise, gözaltı kararının daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelmesi oldu.

Kaynaklar, bu durumun Tolga Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına neden olan olaylar zinciriyle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ifade ediyor. Savcılık, soruşturmanın genişlemesinde rol oynayan bu bağlantıları mercek altına almış durumda.

DOMİNO GİBİ DAĞILIYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden Jandarma ekiplerinin, Aykut'un gözaltı süreci boyunca medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri aydınlatmayı hedeflediği kaydedildi. Gözaltına alınan Aykut'un, jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın gizlilik içinde sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği de gelen haberler arasında.