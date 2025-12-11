Ünlülere yönelik narkotik operasyonunda 4 tutuklama talebi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında önceki gün gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu şüpheliler önceki akşam gözaltına alınmıştı. Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay dün Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aybaktı, Öztay, Kılınç ve Göde hakkında ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı talep edildi.