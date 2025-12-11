Uzundere mağdurlarına nefes aldıran zam

İzmir'de yıllardır tamamlanamayan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle mağdur olan vatandaşların kira desteğinin artırılması talebi karşılık buldu. SABAH'ın mağdurların sesini gündeme taşıyan haberi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Uzundere'de hak sahiplerine verilen aylık kira yardımını 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltti. Karar, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzundere'de temeli 15 yıl önce atılmasına rağmen tamamlanamayan proje nedeniyle binlerce aile mağduriyet yaşamış, geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın açıklamasında mevcut kira yardımının yetersiz kaldığını vurgulamıştı. SABAH'ın konuyu manşetine taşımasının ardından meclisten beklenen adım geldi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Sözcüsü Eray Uslu, alınan kararın yerel yönetimlerin sorumluluk üstlendiğini gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Üçüncü ve dördüncü etap ihalelerinin tamamlanmış olmasının dönüşüm sürecinin artık gecikmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Uslu, somut adımların hızla atılması çağrısında bulundu. Siyasi partilere destekleri için teşekkür eden Uslu, sürecin seçim tartışmalarına sıkışmadan, halkın yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Uslu, Uzundere halkının verilen sözlerin takipçisi olacağını ve bölgenin modern, güvenli bir yaşam alanına dönüşmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.