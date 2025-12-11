Yargılama süreleri kısalacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreçlerini hızlandıracak 12'nci Yargı Paketi hazırladıklarını söyledi. Tunç, yargı ile ilgili algı operasyonlarına ise 1990'lı yıllardaki gazete haberlerinin yer aldığı pankartları göstererek yanıt verdi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken soru ve eleştirileri yanıtlayan Tunç, 12'nci Yargı Paketi hakkında şöyle dedi: "Hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz. Tebligatların hızlı yapılabilmesine yönelik önerilerimize ilişkin çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Amacımız adil yargılanmayı daha etkin hale getirmek." Tunç, İBB iddianamesi ile ilgili sürekli "İçinde bir şey yok, boş" diyen CHP'lilere, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Arının" sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Tunç, "İlk 5 binlik kısmının sınav sürecini tamamladık. 15 bin yeni personelin alımını 2026 yılı içinde tamamlayacağız" dedi.