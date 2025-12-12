AK Partili İnan'dan İZBB Başkanı Tugay’a: “Bırakın Büyükşehir'i yönetmeyi iki koyun güdemezler!”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin mali yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İnan, CHP'li yerel yönetimlerin kenti 'borç batağına sürüklediğini' savunarak hükümetin engel çıkarmadığı, aksine kolaylık sağladığı mesajını verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İnan, paylaşımında İzmir'in mali yapısındaki bozulmanın sorumlusu olarak CHP yönetimini işaret etti. "İzmir'i yıllardır borç batağına saplayan, mali disiplini çökerten biz değiliz" diyen İnan, belediyenin dış kredi süreçlerini dahi yürütemeyecek noktaya geldiğini ileri sürdü. Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayan bir yönetimin milyonluk projeler için kredi beklemesinin "ibretlik" olduğunu belirtti.

NEYE EL ATTILARSA ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

İnan, CHP'li belediyelerin yatırım kapasitesinin zayıf olduğunu savunarak, "Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği ortadadır" ifadelerini kullandı. Belediyelerin borç ve ödeme disiplinindeki sorunlara dikkat çeken İnan, hükümetin defalarca vade uzatımı ve kolaylık sağladığını, buna rağmen belediyelerin bunu "engel" olarak algılattığını söyledi.

DEFALARCA KOLAYLIK SAĞLADIK AMA…

AK Parti Milletvekili, belediyelerin sürekli mağduriyet dili kullandığını belirterek, "Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen belediyelere Hazine ve Maliye Bakanlığımız defalarca kolaylık sağlıyor. Sonra çıkıp buna 'engelliyorlar' demek zavallılıktır" dedi. Hükümetin, İzmir'in yararına olacak her adımda çözümden yana olduğunu vurgulayan İnan, CHP yönetimini ise "proje üretememekle" eleştirdi.

İşte İnan'ın o paylaşımı: "Öncelikle şunu herkes bilsin: İzmir'i yıllardır borç batağına saplayan, mali disiplini çökerten ve bugün tek bir dış krediye bile başvuramayacak hâle getiren biz değil, bizzat CHP'nin yönetim anlayışıdır. Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayanların, milyonluk projeler için "neden kredi çıkmıyor" diye yaygara koparması gerçekten ibretliktir. Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği zaten ortadadır.

AYRI BİR TUTARSIZLIK

Öte yandan…Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen bu belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan defalarca vade uzatımı ve kolaylık alıp, sonra da bunu "engel" diye sunması ayrı bir tutarsızlıktır. Hükümet ekstra her türlü kolaylığı sağlıyor, ödeme planlarını uzatıyor, sonra çıkıp buna "engelliyorlar" demek olsa olsa zavallılıktır.

ÇÖZÜMÜN YANINDAYIZ

Bizim duruşumuz belli. İzmirli Hemşehrilerimizin yararına olan her adımda çözümün yanındayız. Ama iş üretmeyen, proje yönetemeyen, kasasını borçla doldurup sonra da suçu devlete yıkan rüzgâr nereden eserse oraya dönen bu idarecilerle uğraşmak gerçekten havanda su dövmekten farksızdır. Bırakın büyükşehri yönetmeyi, iki koyun güdemezler; koyunlar da yolda kaybolur.

Bu gerçeği görmeyen yok; millet de, tüm İzmir de görüyor.

ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Hükümetimiz kolaylaştırıyor, belediye toparlayamıyor; sonra da buna "engellendik" diyorlar. Bu artık bahaneyi değil, çaresizliğin açık itirafını gösteriyor. Ve şunu da ekleyelim: Bu kadar istismar siyasetinden kazanmanızı 25 yıl boyunca çektik. Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz. İşçi Düşmanlığınızı, Rant düzeninizi, harami düzeninizi, İzmirli her gün çile çekerken kendinizi tek akıllı sanıp herkesi aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz. İzmir'i bu düzeninizden de, bu beceriksizliğinizden de kurtaracağız."