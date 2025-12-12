Bakan Ersoy TBMM’de rakamlarla açıkladı: Turizmde küresel liderliğe yürüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2025 yılında turizmde tüm zamanların ilk dokuz aylık gelir rekorunun kırıldığını belirterek Ocak–Eylül döneminde turizm gelirinin bir önceki yıla göre %5,7 artışla 50 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Nitelikli turizm hedefinin somut sonuç verdiğini vurgulayan Ersoy, yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcamasının 2017'de 83 dolarken 2025'te 116 dolara çıktığını söyledi. Bu yükselişin, Türkiye'nin "nicelikten niteliğe geçiş" stratejisinin net bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Uygulanan etkin tanıtım politikaları sayesinde Türkiye'nin artık küresel bir turizm markası olduğunu belirten Ersoy; Türkiye'nin, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017'de 8'inci sıradayken 2024'te 4'üncü sıraya yükseldiğini kaydetti. Turizm gelir sıralamasında ise Türkiye'nin 2017'de 15'inci sıradan 2024 yılında 7'nciliğe çıktığını vurguladı.

Bu başarıların sürdürülebilir turizm alanındaki güçlü adımlarla perçinlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin bugün bu alanda dünyanın lider ve öncü ülkesi olduğunu söyledi. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) iş birliği kapsamında hayata geçirilen programla yaklaşık 19 bin konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını belirterek Türkiye'nin dünyada en fazla GSTC sertifikalı tesise sahip ülke konumuna geldiğini dile getirdi.