Başkan Erdoğan Aşkabat’taki temaslarının ardından Türkmenistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Aşkabat'tan ayrıldı.