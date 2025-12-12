Başkan Erdoğan Aşkabat'taki temaslarının ardından Türkmenistan'dan ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Aşkabat'tan ayrıldı.