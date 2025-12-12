Başkan Erdoğan Türkmenistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Türkmenistan'a geldi. Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev tarafından karşılanan Erdoğan ve Emine Erdoğan, ardından Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'la bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacak Erdoğan, liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.