Bir araya gelip uyuşturucu kullandılar

Haber spikerlerinin de yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında, Habertürk televizyonu eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandırdıkları ifade edildi.

Kararda, Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınların ilişki yaşamalarında önayak olduğu, sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığına vurgu yapıldı. Tutuklama kararında, Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları fikir ve eylem birliği içerisinde, iştirak halinde işledikleri ifade edildi. Ersoy'un suçlamaları kabul etmediği ve hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını öne sürdüğü belirtildi. Öte yandan eski Habertürk çalışanı Nur Köşker ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte çalıştığı dönemde Mehmet Akif Ersoy tarafından tacize uğradığını öne sürdü.