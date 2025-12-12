Davut Gül: Hedefimiz tekli eğitim

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi ve Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) arasında imzalanan protokol gereğince "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, TÜYEMDER Anaokulunun açılış töreni yapıldı. Bayrampaşa'daki törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda yüzde 80'lerde olan ikili eğitim oranı, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın ilimize verdiği desteklerle, hayırseverlerin katkılarıyla 20'lere kadar düştü. Tekli eğitim hedefimiz var. Çok yakında İstanbul'un her tarafında tekli eğitime geçmiş olacağız" dedi.