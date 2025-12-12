Enver Aysever tutuklandı
Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabında paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Aysever, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.