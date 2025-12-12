Harmandalı’ndan elinizi çekin

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çöp tesisi için Harmandalı'nın arka bölümünü adres olarak belirlemesi, bölgede tepkilere yol açtı. Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Çöplüğü'nün hemen arkasına yeni tesis planlanması üzerine mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, Bornova ve Karşıyaka'nın çöp tesisi istememesine tepki göstererek, "Siz çöp üretmiyor musunuz? O zaman çöpünüzü alın başınıza çalın. Harmandalı sizin babanızın deneme tahtası değil" dedi.

SAHİPSİZ DEĞİLİZ

Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından kentte yaşanan çöp krizine geçici çözüm olarak tesis, 31 Aralık'a kadar yeniden kullanıma açılmıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çöp alanı için yine Harmandalı'yı düşünmesi, 1992'den beri çöp sorunu yaşayan bölge halkını yeniden ayağa kaldırdı. Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Baytaş, bölgenin kapasitesinin katbekat aşıldığını belirterek, toprak kaymaları nedeniyle 14 evin tahliye edildiğini hatırlattı. Baytaş, "10 yıllığına yapılan tesis 33 yıldır burada. Başkan Tugay'ı uyarıyoruz, elinizi Harmandalı'ndan çekin" diye konuştu. Kazar ayrıca 30 ilçe belediye başkanını sorumluluk almamakla eleştirerek, "Harmandalı halkı sahipsiz değil. Mahkeme kararının arkasından dolanmak ihanettir" ifadelerini kullandı.