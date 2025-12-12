İşçiler direniyor Tugay umursamıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kasım ayı maaşlarının eksik ödenmesi ve 350 işçinin şirketlerine iade edilip işten çıkarılmasını protesto amaçlı olarak DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın başlattığı eylem dördüncü günde de devam etti. Eylem kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde çalışan 23 bin işçi yarım gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Konak Pier Köprüsü üzerinde toplanan işçiler, buradan belediye hizmet binasının bulunduğu Fuar Basmane kapısına yürüdü. Üzerinde 'İadeler son bulsun. Havuz dağıtılsın, alacaklarımız ödensin' yazan pankart açan işçiler yol boyunca slogan attı. Basmane Meydanı'nda açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işverenin eyleme katılan işçilere tutanak baskısı yaptığını söyledi. Birimlerde sendikalı işçilere yönelik sistematik baskı olduğunu belirten Gül, "Cemil Başkan'ın gözüne az gelmiş olabilir ama biz 4 gündür işyerlerimizde baskı ve tehdit altındayız. Çözüm masasının kurulması lazım. 4 gündür bir kişi bile bizi arayıp sormadı" diye konuştu.