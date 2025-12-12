MSB: SDG’yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

"4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek için sınır içerisinde ve sınır ötesinde aralıksız çalıştığı belirten ve bu kapsamda 4-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler konusunda bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk , "4 PKK'lı terörist teslim oldu. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbiç'de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte, 732 kilometreye ulaşmıştır" diye konuştu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarda gerçekleşen faaliyetlere dair de konuşan Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalanmış, 2 bin 315 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 863 olmuştur. Ayrıca dönem içerisinde (4-12 Aralık) Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.