Ukrayna’da Türk yük gemisine saldırı sonrası Dışişleri’nden açıklama: Zarar gören vatandaşımız bulunmuyor

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırı, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki güvenlik kaygılarını bir kez daha gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonucu bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de zarar görmesi, savaşın deniz sathına yayılmasına ilişkin daha önceki endişelerin haklı çıktığına işaret edildi.

"VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

Bakanlık, gemideki personel ve TIR şoförlerinin ilk gelen bilgiler ışığında tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada, saldırı nedeniyle zarar gören Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, Odessa Başkonsolosluğu'nun gelişmeleri yakından takip ettiği ve vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİ VE GERGİNLİĞİN AZALTILMASI ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Ayrıca, Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla şu çağrıda bulundu:

"Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."