Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Türkmenistan’da önemli açıklamalar: Gazze’de ateşkes kalıcı olmalı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili, " İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz. Gazze'de nihai hedef iki devletli çözümdür. Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı.

Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz

(Rusya-Ukrayna) İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız