Suça karışmayanlara denetimli serbestlik

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında hazırladıkları ve partisinin önerilerinin yer aldığı 120 sayfalık raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim etti. Raporun daha çok siyasal değerlendirmeleri içerdiğini belirten Yıldız, hukuki birtakım düzenlemelerin yapılmasının, örgütün tüm bileşenleriyle tamamen dağıtılması, silahların teslimi, bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Yıldız, terör örgütü PKK mensuplarıyla ilgili yapılacak hukuki düzenlemeye ilişkin "Suça karışmamış olanlar teslim olmaları halinde ceza görmeyecek ancak bu herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım. Denetimli serbestlik süresine de tabi olacaklar" diye konuştu.

"AF DEĞİL"

Yıldız, infaz düzenlemesine ilişkin ise, "İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. İnfaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalı. Yamalı bohçaya döndü. Bu meselelerden ayrı olarak da infaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunun da bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım" diye konuştu. Herkesin raporunun birbirine benzemeyebileceğini söyleyen Yıldız, "CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan, rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız" dedi.