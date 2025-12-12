TEKNOFEST’in yeni durağı Şanlıurfa

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecek yıl TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenleneceğini söyledi. Take Off İstanbul 2025 kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Bayraktar, Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu söyledi. Bayraktar, "37 ülkede hava aracımız var. Dünya ihracat pazarının yüzde 60'ı Baykar'da. Yüksek teknolojili, yüksek katma değerli çalışan 8 bin kişilik kocaman bir aileyiz" diye konuştu. KIZILELMA'nın son dönemde dünya havacılık muharebesinde çağ açacak uçuş gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Dünya havacılık tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi bir hedefi kendi radarı ile kilitleyerek havada vurdu. Bir anlamda yeni havacılık tarihinin kapılarını açtı. Bunu kendi uçağımızla, kendi radarımızla ve kendi füzemizle yaptık. Dünya havacılık muharebesinin devrimini gerçekleştirdik" dedi. Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni yılda nerede düzenleneceğine ilişkin soru üzerine de etkinliğin 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.