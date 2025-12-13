AK Partili Ömer Çelik’ten CHP’ye sert tepki: Tüm kadın milletvekillerine saygısızlık

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir" dedi.