Bakan Memişoğlu TBMM’de açıkladı: Türkiye dünyanın önde gelen sağlık destinasyonlarından biri

Tüm sağlık tesislerindeki yatak sayısının bugün itibarıyla 270 bini aştığını belirten Memişoğlu, acil sağlık hizmetleri alanında da 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil durum istasyonuyla hızlı ve etkili hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar 857 yeni ambulansı envantere katacaklarını, 2026 sonu itibarıyla da Gökbey helikopter ambulanslarını hizmete alacaklarını bildirdi.

Sağlık altyapısında da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Memişoğlu, Türkiye 'nin 943 hastane, 8 bin 300 aile sağlığı merkezi, 1237 laboratuvar, 973 toplum sağlığı merkezi, 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 327 sağlıklı hayat merkezi, 592 diyaliz merkezi ve 191 ruh sağlığı merkezi ile güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu söyledi.

"Resmi kayıtlara göre 234 bin hekimimizden 2025'te yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden, ülkemize dönmeye karar verip gelen hekim sayısı 249'dur ve bunlar sağlık sistemimize yeniden başlamıştır."

"BİRİNCİ BASAMAK YATIRIM PROGRAMIMIZ KAPSAMINDA 1202 SAĞLIK TESİSİMİZ BULUNMAKTADIR"

Bakan Memişoğlu, toplum sağlığının temel direği olan birinci basamak sağlık hizmetlerini çok daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden oluşan birinci basamak yatırım programımız kapsamında 1202 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. Bunlardan 461'inin inşaatı devam etmekte, 628 proje ve arsa, 113'ü ise ihale aşamasındadır. İkinci ve üçüncü basamakta ise toplam 435 sağlık tesisini hizmete almayı planlıyoruz. Bunlardan 165'inin inşaat çalışmaları devam ediyor. 234'ü proje ve arsa aşamasındayken 36'sı ihale aşamasına gelmiştir."

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde sağlık hizmetlerini sürdürmenin yanı sıra bölgenin yeniden ayağa kalkması için sağlık yatırımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Memişoğlu, 40,8 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 109 sağlık tesisini tamamladıklarını ve deprem öncesine göre kamu hastanelerindeki yatak sayısını yüzde 16 artırdıklarını ifade etti.

Şehir hastanelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, bu tesislerin yalnızca yatak sayılarıyla değil yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve geniş yoğun bakım kapasiteleriyle öne çıktığını dile getirdi.

Her biri birer sağlık kampüsü olarak planlanan bu tesislerin dünyanın sayılı sağlık yatırımları arasında yer aldığını ve Türkiye'nin sağlıkta fark oluşturan gücünü temsil ettiğini vurgulayan Memişoğlu, gelecek dönemde de vatandaşa doğrudan fayda sağlayan, kamu kaynaklarını en etkin biçimde kullanan farklı finansman modellerini değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan düzenleme ve alınan tedbirlerle randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürdüklerini, bekleyen hasta oranını yüzde 90 azalttıklarını anlatan Memişoğlu, "MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz. Sadece bir günde 2 milyon 800 binden fazla muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binin üzerinde görüntüleme gerçekleştiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerimizle bugüne kadar 3 milyon 237 bin vatandaşımızın kapısına şifa götürdük." diye konuştu.

Aile hekimini güçlendirdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Bugün itibarıyla 8 bin 310 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 763 aile hekimi ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2 bin 889'a kadar düşürdük. Böylece hizmetin niteliğini, erişilebilirliğini ve takip kapasitesini önemli ölçüde artırdık." dedi.

Canlı doğum oranlarına değinen Memişoğlu, şunları ifade etti:

"2002 yılında 100 bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını 2024 yılında 11,5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük oranıdır. 2002 yılında 1000 canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını 2024 yılında 8,4'e kadar düşürdük. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Ekim 2024 tarihinde başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yılda yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladık, primer sezaryende. Ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1524 gebe okuluyla anne adaylarını bilinçli şekilde doğuma hazırlıyoruz."