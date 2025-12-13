Barış için var gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Uluslararası Barış ve Güven Forumu'ndaki "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda konuştu:

TÜRKMENİSTAN'IN HER BAŞARISIYLA ÖVÜNÜYOR, SEVİNİYORUZ: Tarafsızlık bayramı münasebetiyle Türkmen halkını yürekten tebrik ediyor, Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamını iletiyorum. Bağımsızlığından bu yana büyük bir iktisadi ve beşeri kalkınmayı gerçekleştiren Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyor, seviniyoruz. Türkiye ile Türkmenistan gücünü ortak tarihten alan müstesna bağlarla birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmiş iki kardeş ülkedir. Türk ve Türkmen halkları aynı kökten gelen, aynı ruhu ve inancı taşıyan iki kardeş millettir. Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak aynı zamanda daimi tarafsızlık statüsünü de destekleyenlerin başında geldik. Bizim Türkmenistan'la atasözlerimiz gibi kalbimiz ile menzilimiz de birdir.

KÜRESEL KIRILGANLIKLAR ARTTI: Küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, işbirliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyet bilinciyle barış ve diyaloğun hâkim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

BARIŞA YÖNELİK DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE SOMUT DESTEK VERMEYE HAZIRIZ: Komşularımızla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevremizde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

ULUSLARARASI TOPLUMUN FİLİSTİN HALKINA OLAN BORCUNU ÖDEME ZAMANI GELMİŞTİR: Gazze'de ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması temel önceliklerimizi teşkil ediyor. İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir. 2800 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı açısından da bir fırsat olmasını temenni ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Bunun formülü Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılarda, onurlu mücadelelerinde ve uluslararası düzenlemelerde kayıtlıdır. Artık uluslararası toplumun Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Bizleri bir araya getiren bu önemli forumun yeni bir vesile teşkil etmesini diliyorum.

AİLE FOTOĞRAFI

Erdoğan, forum öncesinde Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev , solunda ise Berdimuhammedov yer aldı.

TÜRKİYE ARABULUCULUK ALANINDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN AKTÖRLERİ ARASINDA: Türkiye bugün artık adil, tarafsız, güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer alıyor. Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için başlattığımız Ankara süreci vasıtasıyla anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle giderilebileceğini bir kez daha kanıtlamış olduk. Eşbaşkanlığını yürüttüğümüz Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki arabuluculuk dostlar grupları ile Medeniyetler İttifakı girişimi bu vizyonumuzun yansımalarını teşkil ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla sayıda silahlı çatışmaya şahit oluyoruz. Bugün burada geleceğe dair güçlü bir çağrı yapıyoruz. Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak diyalog ve işbirliğiyle mümkündür. Büyük Türkmen şair Firaki'nin dediği gibi: "Güzel günler gelsin, huzur dolsun. İnsan çoğalsın, zulüm kalmasın."

PUTİN'E TÜRKİYE DAVETİ

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'li ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceği tekraren ifade edildi. Ayrıca AB'nin Rus fonlarını dondurması dâhil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti. Erdoğan, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğimizi, bu çerçevede Türkiye olarak tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimizi belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye'deki son durum ile Güney Kafkasya'daki barış süreci konuları da ele alındı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı. Kremlin'den de "Putin'in Türkiye ziyareti uygun olunca gerçekleşecek" açıklaması geldi.

TARAFSIZLIK ANITI'NA ÇELENK

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu öncesinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un da olduğu liderlerle birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

DÖRTLÜ SOHBET

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında aile fotoğrafı çekimi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, Şerif'le ikli görüşme de yaptı. Görüşmede Erdoğan, Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmasızlığın sürdürülmesi için oluşturulan mekanizmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla iki ülke arasındaki enerji, ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki işbirliğini artırmaya gayret göstereceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.