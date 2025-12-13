Bedava olacak dedi yüzde 35 zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı 3. Birleşiminde başkentlileri yakından ilgilendiren kritik bir karar çıktı. ABB yönetiminin, hem belediye otobüsleri hem de dolmuş hatlarına 2026 yılı için yüzde 35'i aşan büyük bir zam yapılması teklifi, AK Parti MHP ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP yönetiminin oy çokluğuyla kabul edildi. Mevcut durumda 26 TL olan tam bilet, alınan kararla 35 TL'ye yükseltildi. Böylece tam bilet fiyatında %35 zam yapılmış oldu. Öğrenci bileti 13 TL'den 17 TL'ye, tam aktarma 12.50 TL'den 17 TL'ye, öğrenci aktarma ise 8 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı. Üstelik Mansur Yavaş göreve gelmeden önce ücretsiz olan aktarma sistemi, CHP yönetiminde ücretlendirilmişti.

Zam kararı sadece fiyatları artırmakla kalmadı, aynı zamanda Meclis'te büyük bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. AK Parti, MHP ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP yönetimi zam teklifini oy çokluğuyla kabul ettirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın yalnızca bir ay önce Meclis'te sarf ettiği, "1000 yeni otobüs alacağız ve Ankara halkını ücretsiz taşıyacağız" sözünü hatırlatarak sert çıktı. Yalçın, şunları söyledi: "EGO otobüslerinde 26 TL'den 35 TL'ye çıkan tarife, Sayın Başkan'ın sadece bir ay önce 'ücretsiz yapacağım' dediği ulaşım vaadinin tam tersidir. Bu kadar kısa sürede verilen sözün unutulması mantığa aykırıdır. Bin otobüs için gereken tüm desteği vermeye hazırız. Yeter ki verdiği sözü tutsun" dedi.